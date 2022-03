Hardheim. (pol/mare) Am Montag zwischen 8 und 14 Uhr wurde mit Gewalt ein Opferstock in einer Kirche in Hardheim aus seiner Verankerung gerissen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter versuchte vergeblich, ihn zu öffnen und stellte ihn wieder an seine ursprüngliche Position. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283/50540 zu melden.