Götzingen. (pol/msc) Am Mittwochabend stieß eine 20-Jährige mit ihrem VW gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Auf dem Gemeindeverbindungsweg von Götzingen in Richtung Buchen kam die Frau von der Fahrbahn ab und steuerte ihr Fahrzeug gegen einen rechts davon stehenden Baum, so die Polizei. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden ihres Autos wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt - ein wirtschaftlicher Totalschaden.