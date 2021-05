Gauangelloch. (pol/krs) Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 15.20 Uhr waghalsige Überholmanöver gefahren und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann einen 20-jährigen Motorradfahrer in einer Kurve auf dem Gaiberger Weg in Richtung Gauangelloch überholt. Dabei geriet er in den Gegenverkehr, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge stark bremsen mussten. Eine alarmierte Streife konnte den Mann letztlich in Gauangelloch auffinden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von 1,72 Promille. Ein Urintest reagierte außerdem positiv auf THC. Als die Beamten die Personalien des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass er zudem wegen weiterer Drogendelikte per Haftbefehl gesucht wurde.

Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, lieferten die Polizisten den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ob der Mann einen Führerschein besitzt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei Wiesloch, Tel. 06222/57090, sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den 33-Jährigen gefährdet wurden.