Heidelberg. (pol/mare) Ein Taxi hat in Heidelberg eine spektakuläre Flucht vor der Polizei hingelegt. Wie die Polizei berichtet, endete die Geschichte mit einer Unfallflucht und drei Kilogramm Marihuana.

Bei dem Polizeieinsatz in der Philipp-Reis-Straße wollten Polizisten am vergangenen Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Taxi kontrollieren. Die Beamten hatten den Verdacht, dass sich in dem Taxi Betäubungsmittel befanden. Als der Taxi-Fahrer die Polizisten bemerkte, setzte er zunächst zurück und beschädigte dabei ein geparktes Auto. Dann fuhr er vorwärts auf einen der Polizisten zu. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite gerade noch vermeiden, überfahren zu werden. Allerdings erfasst ihn das Taxi noch am Arm und verletzte ihn leicht.

Der Streifenwagen verfolgte nun das flüchtende Taxi, verlor es dabei kurz aus den Augen. Die Verfolgung endete im Kirchheimer Weg, wo der Taxi-Fahrer bei der "Alla-Hopp-Anlage" schlussendlich festgenommen wurde. In der Nähe fanden die Beamten dann auch einen Karton, in dem sich drei Kilogramm Marihuana befanden.

Für die Ermittler ergeben sich nun zahlreiche Fragen: Konnten Zeugen beobachten, wie der Taxi-Fahrer auf die Beamten zufuhr? Gefährdete der Taxi-Fahrer auf seiner Flucht weitere Personen oder Sachen? Hatte der Taxi-Fahrer das Marihuana-Paket im Taxi transportiert? Wie gelangte das Paket an den Fundort? Waren noch weitere Personen in dem Taxi? Zeugen können sich unter den Rufnummern 0621/174-4444 oder 0621/174-4111 bei der Polizei melden.