Mannheim/Heidelberg. (pol/mün) Die Klimaschutzbewegung "Extinction Rebellion" hatte für den heutigen Samstag bundesweit zur Aktion "Rebellion of One" aufgerufen, um auf Klimaprobleme aufmerksam zu machen. In den Stadtgebieten hatten sich ab 12 Uhr drei Personen in Heidelberg und zwei Personen in Mannheim in kurzen zeitlichen Abständen jeweils für wenige Minuten auf die Fahrbahnen gesetzt.

Verkehrsbehinderungen gab es in der Marktstraße in Mannheim, berichtet die Polizei. An den anderen Örtlichkeiten konnten die Verkehrsteilnehmer auf andere Fahrbahnen ausweichen. Alle Personen folgten den Anweisungen der Polizei und verließen die Fahrbahn.