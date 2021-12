Eschelbronn. (pol/sake) Unbekannte brachen am Montagmorgen zwischen 2 und 7 Uhr in den Zustellstützpunkt eines Paketlieferdienstes in Eschelbach ein.

Die Einbrecher hebelten die Tür der Mitarbeiterküche in der Spechbacher Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Hier rissen sie mehrere Pakete auf und entwendeten daraus die Waren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die letzte Paketanlieferung erfolgte gegen 2 Uhr. Festgestellt wurde der Einbruch durch eine Angestellte zu Arbeitsbeginn, kurz vor 7 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 zu melden.