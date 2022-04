Eschelbronn. (pol) Eine blutverschmierte Person sorgte am Mittwoch gegen 13 Uhr für viel Aufregung und sogar für einen SEK-Einsatz in der Industriestraße in Eschelbronn.

Der 34-jährige, blutverschmierte Mann wandte sich mit einer Verletzung am Hals an einen Nachbarn, der umgehend Polizei und Rettungsdienst verständigte. Da der Verletzte zu Beginn angab, dass sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Industriestraße noch mehrere bewaffnete Täter befinden würden, wurde diese mit starken Polizeikräften umstellt und vom Spezialeinsatzkommando durchsucht.

Dann stellten die Polizisten jedoch fest, dass die Behauptungen des Mannes gar nicht stimmten: Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich der 34-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt hatte, außerdem war der Mann in einer "psychischen Ausnahmesituation". Nach Behandlung seiner Wunden wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Industriestraße war bis 17 Uhr gesperrt.