Eppingen. (pol/rl) Am Samstagnachmittag rückten die Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Eppingen aus. Im Schimmelesweg verbrannte ein 62-Jähriger gegen 14.15 Uhr Grünschnitt in einer Schubkarre.

Durch den starken Wind und die Tatsache, dass sich 15 Strohballen in unmittelbarer Nähe des kleinen Feuers befanden, geriet das Stroh in Brand. Ebenfalls begann die Umzäunung und Teile der Bebauung des dortigen Grundstücks zu brennen.

Der Mann und ein ebenfalls anwesender 17-Jähriger versuchten das Feuer zu löschen, was jedoch misslang. Die alarmierte Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften sowie fünf Fahrzeugen vor Ort und löschte nach dem Eintreffen zeitnah das Feuer.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.