Eppingen. (pol/rl) Eine Frau hat am Freitag insgesamt sieben nicht zugestellte Pakete eines Onlineversandhändlers in Eppingen gefunden. Diese befanden sich in einer großen Pakettasche auf einem Betonweg zwischen der Eisenbahn- und Scheuerlestraße.

Eine unbekannte Person hat die Pakete aufgerissen, durchsucht und teilweise die verpackten Gegenstände entnommen. Die Polizei Eppingen versucht nun, die Geschädigten anhand der Daten auf den Paketen zu kontaktieren.

Zeugen, die Hinweise zu der aufgefundenen Tasche geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262/60950 zu melden.