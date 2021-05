Eppingen-Kleingartach. (pol/jubu) Am Mittwochabend hat der das Feuer zweier Autos auf das benachbarte Gelände übergegriffen. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwoch gegen 22.35 Uhr wurde die Rettungsleitstelle via Euronotruf über einen Kleinbrand in Kleingartach informiert. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte verständigt, nachdem er einen Feuerschein wahrnahm. Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass es sich um einen größeren Brand an einem Gebäude handelte. "Es wurde Nachalarm für 60 Feuerwehrleute ausgerufen", so Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Blösch vor Ort gegenüber der RNZ.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei im Hof eines Hauses abgestellte Fahrzeuge , eine Tujahecke und ein Gartenhaus in voller Ausdehnung und der Brand breitete sich bereits auf den direkt angrenzenden Dachstuhl eines Wohnhauses aus. "Mit mehreren Trupps unter Atemschutz konnten wir den Brand schließlich unter Kontrolle bringen", so Blösch weiter.

Die Bewohner des vom Brand betroffenen Hauses in der Straße "Steinsfeldle" hatten den Brand zunächst nicht bemerkt und konnten sich über die Gebäuderückseite in Sicherheit bringen. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Das Wohnhaus ist laut Einsatzleiter Blösch vorerst nicht bewohnbar. Eine Begehung am kommenden Tag werde über das Weitere Vorgehen entscheiden. Zur Ursache des Feuers konnte in der Nacht noch keine Aussage getroffen werden - das Polizeirevier Eppingen kam mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.