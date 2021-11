Eppingen. (pol/lyd) Ein 63-Jähriger verstarb am Donnerstagmorgen am Steuer seines Autos, teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 6.30 Uhr in seinem Opel auf der Mitteldorferstraße in Eppingen-Adelshofen unterwegs, als er aus medizinischen Gründen das Bewusstsein verlor, von der Straße abkam und gegen einen Zaun fuhr.

Rettungskräfte versuchten den Mann an der Unfallstelle zu reanimieren und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er schließlich verstarb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.