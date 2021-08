Eppelheim. (pol/lyd) Am vergangenen Samstag fuhr um 15.55 Uhr ein Nissan-Fahrer in der Schubertstraße auf Höhe der Hausnummer 14 auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford auf, teilt die Polizei mit. Als Grund für den Unfall vermutet sie Unachtsamkeit des Fahrers.

Der geparkte Ford wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm geparkten Mitsubishi aufgeschoben. Der Nissan-Fahrer zog sich bei dem Unfall eine Prellung zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht.

Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Eppelheim war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 21.000 Euro.