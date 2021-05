Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr eine Gartenhütte in der Körnerstraße in Neckarhausen in Brand. Das berichtet die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Neckarhausen löschte den Brand schnell. Bei ersten Löschversuchen zogen sich drei Personen Rauchgasvergiftungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.