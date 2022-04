Eberbach. (pol/msc) Die Polizei hatte bei der Kontrolle eines VWs am Donnerstagabend den richtigen Riecher. Der Fahrer wurde gleich mehrerer Vergehen überführt. Das teilten die Beamten mit.

Gegen 18 Uhr hielten sie das Auto in der Hirschhorner Straße an, nachdem es ihnen bereits auf der Friedrichsdorfer Landstraße aufgefallen war. Die Kontrolle ergab dann, dass der 57-Jährige keinen Führerschein besitzt und auch das Auto nicht zugelassen ist. Die angebrachten Kennzeichen stammen laut Polizei von einem anderen Fahrzeug, wie der Mann an diese herankam, ist noch nicht geklärt.

Dafür hatte er einen gefälschten Blanko-Impfausweis dabei. Diese wurde ihm ebenso abgenommen wie die Autoschlüssel. Der VW wurde vorübergehen im Karlstalweg abgestellt.