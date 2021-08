Eberbach. (pol/rl) Gegen eine Hausfassade in der Rosengasse prallte ein Auto in der Nacht zum Samstag. Laut Polizeibericht war der Wagen an der Einmündung Adelhof von der Straße abgekommen und gegen die Fassade eines Wohnhauses geprallt.

Dabei wurde die Fassade beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9120-0 in Verbindung zu setzen.