Eberbach. (pol/lyd) Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ereignete sich in Eberbach in der Straße "In der Au" ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Peugeot-Fahrer war in Richtung Pleutersbacher Straße unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve geradeaus und frontal gegen einen Baum prallte. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4110.