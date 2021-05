Dossenheim. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag wurde ein Radfahrer auf dem Radweg von Dossenheim nach Heidelberg von einem Unbekannten angegriffen. Ein Spaziergänger hatte den bewusstlosen 57-jährigen Radler gefunden und gegen 5.50 Uhr den Rettungsdienst alarmiert.

Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Angriff auf dem Radweg Neckargewann bei den Pferdehöfen. Als der Radfahrer an dem Fußgänger vorbeifahren wollte, soll der Mann seinen Rucksack gegen den Kopf des Radlers geschleudert haben.

Der Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen, heißte es im Polizeibericht.

Ein Spaziergänger leistete Erste Hilfe und setzte schließlich den Notruf ab. Der Rettungsdienst, der den leicht verletzten Radfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus brachte, verständigte gegen 5.50 Uhr die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord nahmen das am Unfallort befindliche Fahrrad in Verwahrung und die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschreibt die Polizei den Täter so: Es soll sich um einenn Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln, der einen schmalen Bart haben. Er habe einen dunklen Anorak und einen rotweißen Rucksack getragen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und den Spaziergänger, der Erste Hilfe geleistet hat. Sie können sich melden unter 06221/45690.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 15.11 Uhr