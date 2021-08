Dossenheim. (pol/lyd) Ein 25-jähriger Mann aus Dossenheim steht im Verdacht, verbotenen Handel mit Drogen zu betreiben, teilt die Polizei mit.

Bei Ermittlungen in anderer Sache suchten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Donnerstagabend die Wohnung des 25-Jährigen in der Bergstraße auf. Beim Betreten der Wohnung fiel den Polizisten sofort starker Marihuana-Geruch in der Ein-Zimmer-Wohnung auf.

Darauf angesprochen übergab der junge Mann den Beamten zwei Dosen mit rund 45 Gramm Marihuana. Eine weitere Durchsuchung der Wohnung mit einem Rauschgiftsuchhund förderte über 70 Gramm Amphetamin zutage. In einem Tresor hatte der 25-Jährige einen höheren Bargeldbetrag eingeschlossen, bei dem es sich offenbar um den Erlös von Drogenverkäufen handelte.

Das Rauschgift sowie das mutmaßliche Dealgeld wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels sowie des Drogenbesitzes gegen den jungen Mann dauern an. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.