Dielheim-Horrenberg. (pol/rl) Zwei verletzte Autofahrerinnen forderte ein Zusammenstoß auf der Landesstraße L612 zwischen Horrenberg und Hoffenheim am Samstagvormittag.

Eine 18-jährige Smart-Fahrerin wollte kurz vor 10.30 Uhr von der L612 nach links auf die Kreisstraße K4174 Richtung Zuzenhausen abbiegen, als sie mit dem entgegenkommenden Toyota einer 21-jährigen Fahrerin kollidierte.

Die beiden Leichtverletzten wurden an der Unfallstelle erstversorgt und kamen zur weiteren Behandlungen per Rettungswagen in verschiedene Kliniken.

Die beiden Autos sind mit rund 15.000 Euro Totalschäden. Kurz vor 12 Uhr war die Landstraße zwischen Horrenberg und Hoffenheim wieder frei.