Bürstadt. (pol/mare) Die Polizei hat am Mittwochabend einen 36-jährigen Mann in einem Pferdestall festgenommen. Der Vorwurf: Er soll sich sexuell an einem Pony vergangen haben, wie die Beamten mitteilen.

Das Pony, das mittlerweile tierärztlich untersucht, hat Verletzungen im Genitalbereich, die die Vorwürfe gegen den Mann erhärten. Um kurz vor 23 Uhr lösten die installierten Kameras im Stall Alarm aus. Als die Besitzer nachschauten, fanden sie den Mann im Stall und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit auf die Polizeistation genommen. Dort wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Aufgrund der bisherigen Auswertungen gehen die Ermittler davon aus, dass derselbe Mann sich bereits am 17. September auf dem Gelände aufgehalten hat. Ob es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen ist, werden die andauernden Ermittlungen zu dem Fall noch zeigen.

Ob es ein Zusammenhang mit dem Fall eines Pferdeschänders gibt, der 2020 die ganze Rhein-Neckar-Region in Atem hielt, wird noch geprüft. "Der Fall ist relativ frisch, wir untersuchen zunächst die Bergsträßer Fälle und dehnen die Ermittlungen dann aus", erklärt eine Polizeisprecherin auf RNZ-Nachfrage.