Bürgstadt. (pol) Eine 35-Jährige, die am Freitag in Bürgstadt einen Verkehrsunfall gebaut hat, war dabei so betrunken, dass sie während einer Polizeikontrolle versuchte, ihren Nissan mit einem Lippenstift erneut zu starten. Kurze Zeit später saß die unbelehrbare Betrunkene wieder am Steuer des Fahrzeugs.

Zunächst hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei das Fahrzeug gemeldet, das von Miltenberg-Nord in starken Schlangenlinien nach Bürgstadt fuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr kam. Die Frau aus dem Landkreis Miltenberg überfuhr zudem in der Miltenberger Straße eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Als eine Streifenbesatzung die 35-Jährige kontrollierte, zeigte die Frau eine verwaschene Aussprache und starke Ausfallerscheinungen – und das schon bevor sie ihren Lippenstift mit einem Schlüssel verwechselte. Da die Frau nicht in der Lage war, einen Alkotest zu absolvieren, musste sie die Beamten mit zur Wache begleiten und Blut abgeben. Danach übergaben die Beamten die Betrunkene an eine Freundin, die belehrt wurde, dass die 35-Jährige kein Fahrzeug mehr führen darf.

Doch bereits kurze Zeit später ruf der aufmerksame Verkehrsteilnehmer vom Vormittag erneut an: Er hatte die Frau mit ihrem Nissan zufällig auf der Umgehungsstraße von Bürgstadt in Richtung Kleinheubach gesichtet. Zwei Streifenbesatzungen kontrollierten die Dame erneut, ein Alkotest ergab diesmal eine Konzentration von fast 1,4 Promille. Es folgte eine zweite Blutentnahme auf der Dienststelle. Diesmal übergaben die Polizisten die Betrunkene in die Obhut von Familienangehörigen. Gegen ihre Freundin, die ihr den Pkw-Schlüssel trotz eingehender Belehrung ausgehändigt hatte, leitete die Polizeiinspektion ebenfalls ein Ermittlungsverfahren ein: wegen Beihilfe zur Trunkenheit im Verkehr.