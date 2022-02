Buchen. (pol/jasch) Wie ein Unfall am Montag verlief ist nach wie vor unklar, da die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen.

Laut Polizei war ein 78-jähriger Ford-Fahrer gegen 18 Uhr in der Präsident-Wittemann-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Walldürner Straße stieß der Ford mit dem Hyundai einer 23-Jährigen zusammen, die von der Präsident-Wittemann-Straße nach links in die Walldürner Straße abbiegen wollte.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Buchen hofft auf Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.