Buchen. (pol/rl) Zwei Gullydeckel wurde in der Nacht zum Freitag in der Bödigheimer Hauptstraße entfernt. Laut Polizeibericht entdeckte ein Verkehrsteilnehmer gegen 1 Uhr, dass die Deckel von zwei Schächten fehlten. Eine verständigte Polizeistreife fand die beiden Deckel ganz in der Nähe der beiden Schächte. Einer lag auf einem Gehweg, der andere mitten auf der Fahrbahn der Hauptstraße. Die Beamten setzten die Deckel wieder ein. Glücklicherweise kam es zu keinen Zwischenfällen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen der Tat können sich unter der 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.