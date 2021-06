Brühl. (RNZ/rl) Zu einem Brandalarm in einem Einkaufsmarkt kam es am Freitagvormittag. Gegen 11.34 Uhr war die Feuerwehr Brühl alarmiert worden. Vor Ort hatten die Wehrleute Brandgeruch in einem der Geschäfte wahrgenommen. Bei genauer Überprüfung mit einer Wärmebildkamera, stellte sich heraus, dass eine defekte Deckenlampe die Ursache war.

Die Lampe wurde vom Strom getrennt und das Geschäft belüftet. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Brühl.