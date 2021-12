Neckarsteinach/Guttenbach. (lesa) Bereits vor rund drei Wochen hatte die Feuerwehr bei Neckarsteinach einen toten Mann aus dem Neckar geborgen. Die anschließenden Untersuchungen haben bestätigt, dass es sich bei dem Toten um den 53-Jährigen aus dem Bereich Mosbach handelt, der seit dem 8. November vermisst war. Das teilte das für das hessische Neckarsteinach zuständige Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt auf Anfrage der RNZ mit – und bestätigte damit die Vermutung, die bereits am Tag des Auffindens des Leichnams an der Neckarsteinacher Schleuse Thema war.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Damals war es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen: In einer Gemeinschaftsaktion suchten rund 70 Personen von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei nach dem Vermissten – zunächst erfolglos.

Wie Polizeisprecherin Christiane Hansmann mitteilt, gehen die Ermittler mangels Hinweisen auf eine Fremdeinwirkung oder eine Straftat von einem Unglücksfall als Todesursache aus. "Wir wissen, dass der Mann Angler war", sagt Hansmann.

Auch am Tag seines Verschwindens sei der 53-Jährige laut Informationen der Polizei angeln gewesen – wohl im Bereich der Schleuse Guttenbach. Dort hätten Passanten an diesem Tag Anglergerät und ein Fahrzeug gefunden, nicht jedoch dessen Besitzer. Daraufhin hatten sie die Polizei verständigt, die unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht hatte. Auch mehrere Boote waren bei der Suche im Einsatz. Der Bereich, in dem das Angelgerät gefunden worden war, ist Polizeisprecherin Hansmann zufolge eigentlich für Angler gesperrt.

Die Beamten vermuten, dass der 53-Jährige dort in den Neckar gefallen und infolgedessen zu Tode gekommen ist.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 17.12 Uhr

Binau. (pol/make) Zahlreiche Einsatzkräfte haben sich am Montag in Binau an der Suche nach einem vermissten 53-Jährigen beteiligt. Der Mann wurde laut Polizeiangaben zuletzt am Freitagnachmittag gesehen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann in der Nähe der Guttenbach-Schleuse in den Neckar stürzte und sich in einer hilflosen Situation befindet, wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Booten nach ihm gesucht. Die Suche verlief bislang ergebnislos und dauert an.