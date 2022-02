Billigheim. (pol/mare) Mit einer eingeschalteten Polizeisirene fuhr ein BMW in der Nacht auf Donnerstag an der Spitze einer Fahrzeugkolonne in Billigheim-Sulzbach der Polizei in die Arme. Das teilen die Beamten mit.

Der 21-jährige Fahrer war gegen 0 Uhr mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Discounters im Unteren Frohnengrund gestartet, als der vermeintliche Polizist auf eine Streife des Polizeireviers Mosbach traf. In der folgenden Kontrolle nahmen die Beamten die Sirene an sich.

Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Amtsanmaßung rechnen.