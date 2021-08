Billigheim. (pol/mün) Zwei Bienenkästen mit insgesamt 30.000 Bienen hat eine unbekannte Person oder Personengruppe am Wochenende in Billigheim gestohlen. Die Kästen standen bis Freitagabend an einem Waldrand in der Gemarkung "Triebwald".

Die Polizei Schefflenz sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06293/233.