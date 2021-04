Bammental. (pol/rl) Zu einem Einbuch in die Elsenztalschule am Herbert-Echner-Platz kam es in der vergangenen Woche. Entdeckt wurde der Einbruch offenbar am Samstagabend, nachdem ein Zeuge ein zerstörtes Fenster entdeckt und die Polizei verständigt hatte.

Laut Polizeibericht rissen die Täter das Fenster der Herrentoilette heraus, um in das Gebäude einsteigen zu können. Im Inneren versuchten sie dann mehrere verschlossene Türen einzutreten.

Ob etwas entwendet wurde, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Unklar ist zudem noch die Tatzeit: Der Einbruch soll zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Samstagabend, 19.30 Uhr, stattgefunden haben.

Der Sachschaden betrage nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Weitere Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim unter der 06226/1336 oder beim Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/92540 zu melden.