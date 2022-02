Bad Schönborn. (RNZ/jubu) In einem Bachlauf im Kurgebiet von Mingolsheim haben Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag eine Leiche entdeckt.

Notarzt, Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz waren gegen 16.35 Uhr zu einer Wasserrettung unweit der Reha-Klinik Bad Schönborn in der Prof.-Kurt-Sauer-Straße gerufen worden. Beim Eintreffen konnten die Retter jedoch nur noch den Tod der im Mühlbach liegenden Person feststellen.

Die Feuerwehr barg die Leiche aus dem Wasser. Wie der Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe der RNZ mitteilte, handelt es sich den ersten Ermittlungen zufolge offenbar um eine Patientin.

Die ärztliche Untersuchung war am Mittwochabend noch nicht abgeschlossen, zur Todesursache konnten keine Angaben gemacht werden. Aktuell gehe man aber "nicht von einem Kapitaldelikt" aus, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.