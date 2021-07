Bad Schönborn. (pol/mare) Ein Mann ist am Wochenende von seinem Traktor in den Weinbergen in der Nähe des Ortsteils Bad Langenbrücken überrollt worden. Das berichtete die Polizei.

Gegen 15.50 Uhr war der 71-Jährige damit beschäftigt gewesen seinen Traktor in den Weinbergen nahe dem Pavillon "Zum schwarzen Mann" zu reparierten. Er habe versucht den Traktor manuell zu starten, als dieser plötzlich in dem abschüssigen Gelände losrollte und ihn unter dem Hinterrad begrub.

Der 71-Jährige konnte sich zwar nicht selbst befreien, aber die Polizei per Notruf verständigen. Aufgrund seiner Verletzungen habe er jedoch nur schwer sprechen können.

Für die schwierige Suche waren mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz. Schließlich wurde der Verletzte von einem zufällig vorbeifahrenden Nachbarn entdeckt. Dieser versorgte den 71-Jährigen, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Der 71-Jährige war letztendlich nur leicht verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Traktor losrollte, konnte nicht abschließend geklärt werden.