Bad Rappenau. (pol/rl) Zwischen Obergimpern und Siegelsbach kollidierten am Montagvormittag zwei Autos in der Einmündung der Prof.-Kühne-Straße auf die Landesstraße L530. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Eine 65-jährige VW-Golf-Plus-Fahrerin war gegen 10.45 Uhr auf die Landesstraße eingebogen. Hier kollidierte sie mit dem VW Golf einer 42-jährigen Fahrerin mit insgesamt vier Insassen.

Diese wurden allesamt verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Einmündung war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.