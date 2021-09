Bad Rappenau. (pol/mare) Eine Frau und ein Komplize haben Wahlplakate in Bad Rappenau gestohlen. Das meldet die Polizei.

Bereits am 30. August gegen 17 Uhr machte sich demnach eine Frau an den Plakaten an der Einmündung der Kreisstraße K2141 zu der Landesstraße L1107 zu schaffen. Anschließend nahm sie die Plakate mit und stieg in einen silberfarbenen Kleinwagen ein, der direkt auf der Landesstraße stand und den Verkehr behinderte. Der Fahrer, der in dem Wagen wartete, gab Gas und fuhr davon.

Die Frau soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie habe offenes, schulterlanges Haar gehabt und soll einen Rock getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 07131 1044444.