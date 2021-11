Bad Rappenau. (pol/jubu) Bei einem schweren Unfall nahe Bonfeld ist am Sonntagabend ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Landesstraße L1107 zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau-Bonfeld unterwegs. Kurz nach einem Waldstück kam er mit seinem Opel Meriva in einer langen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Baum.

Der Fahrer, nach Angaben der Polizei ein Pizzakurier, wurde aus seinem Kleinwagen geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er soll nicht angegurtet gewesen sein, heißt es in der Behördenmitteilung. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, das ist noch unklar.

Durch den schweren Aufprall an einem Acker wurde die komplette Hinterachse des Opel herausgerissen. Ermittler der Verkehrspolizei Weinsberg haben die Untersuchungen zum genauen Unfallablauf übernommen.

Die Landesstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Update: Montag, 22. November 2021, 08.25 Uhr