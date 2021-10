Neckargemünd. (pol/lyd) Mit mehr als 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft fuhr ein 32-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Citroën auf der B45 von Neckargemünd in Richtung Mauer, teilt die Polizei mit.

An der Einmündung zur L600 fuhr der Mann dabei gegen 23 Uhr auf einen Skoda auf, der vor ihm an der roten Ampel stand. Der Fahrer des Skoda, ein 28-Jähriger, stieg daraufhin sofort aus und sprach den Unfallverursacher an. Der wiederum fuhr kurz zurück und erneut auf das Auto auf.

Dann wendete er wendete und flüchtete in Richtung Neckargemünd. Der 28-Jährige nahm die Verfolgung auf. Der betrunkene Flüchtige fuhr in Schlangenlinien und geriet dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Als ein Taxifahrer auf ihn aufmerksam wurde, forderte dieser ihn an einer Ampel auf, stehenzubleiben.

Letztlich stoppte der 32-Jährige seine Fahrt in der Poststraße, wo kurz darauf die alarmierten Beamten des Polizeireviers Neckargemünd den Mann festnahmen. Er musste sie zum Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurden. Auch der Führerschein wurde einbehalten.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass der 32-Jährige auf seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Zeugen des Geschehens werden deshalb gebeten, sich unter 06223 92540 an die Ermittler zu wenden.