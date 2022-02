B38 bei Weinheim. (pol/jasch) Durch rücksichtsloses Fahrverhalten eines BMW-Fahrers wurden andere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B38 bei Weinheim gefährdet.

Polizeiangaben zufolge fiel der BMW am Donnerstagabend einem Zeugen mehrfach auf, weil er gegen 18 Uhr in der Westtangente dicht auf andere Verkehrsteilnehmer auffuhr und diese mit Lichthupe drängte, schneller zu fahren.

An einem Kreisverkehr an der B3 kollidierte dem Zeugen zufolge der BMW beinahe mit einem Lastwagen. Danach geriet der BMW mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Fahrzeuge ausweichen oder bremsen mussten. Polizisten konnten den 65-jährigen Fahrer schließlich stoppen. Er war weder betrunkenen, noch habe er unter Drogen gestanden, teilte die Polizei mit.

Der 65-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen und dem Entzug des Führerscheins rechnen. Zeugen oder Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 melden.