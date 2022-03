Dossenheim. (pol/sake) Wie die Polizei aktuell mitteilt, kam es am Mittwochvormittag aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B3 bei Dossenheim zu Verkehrsbehinderungen am Ortseingang von Dossenheim.

Gegen 11 Uhr fuhr eine 55-jährige Opel-Fahrerin auf der Handschuhsheimer Landstraße (B3) in Fahrtrichtung Schriesheim, als sie in Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße halten musste. Eine hinter ihr fahrende 80-jährige Citroen-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall lösten die Airbags beider Autos aus.

Die Opel-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Citroen-Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim war mit zwei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort und unterstützte die Einsatzkräfte. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzfristig zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Update: Mittwoch, 23. März 2022, 14.42 Uhr