Rauenberg. (pol/mare) Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer war am Montagnachmittag in Schlangenlinien auf der Bundesstraße B292 bei Rauenberg unterwegs. Ein Autofahrer folgte ihm daraufhin, wie die Polizei mitteilt.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich gegen 15.30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass auf der B292 von Waibstadt in Richtung Sinsheim ein Lastwagen fahre, der in erhebliche Schlangenlinien fahre und ständig über die Mittellinie in den Gegenverkehr gerate. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten bereits ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Anrufer folgte dem Lastwagen weiter auf die A6 in Richtung Mannheim. Die Polizei fand den Lastwagen schließlich, leitete ihn an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg von der Autobahn und hielt ihn an einer Tankstelle an. Auch der Autofahrer folgte den Beamten dorthin und gab seine Beobachtungen zu Protokoll.

Der 31-jährige Fahrer des Lastwagen zeigte keine Auffälligkeiten, ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,0 Promille. Lenkzeitüberschreitungen konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Weshalb der Mann in Schlangenlinien unterwegs war, ist noch nicht abschließend geklärt. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.