Waibstadt. (pol/make) Am Montagabend ist es gegen 18:10 Uhr auf der Bundesstraße B292 zwischen Helmstadt-Bargen und Waibstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr eine Kehrmaschine eines privaten Unternehmens auf der B292 in Richtung Waibstadt. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab, stürzte die Böschung hinab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Fahrer der Arbeitsmaschine, ein 87-jähriger Mann, wurde durch den Aufprall eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die B292 musste für die Unfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt werden.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 08.21 Uhr