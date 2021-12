Viernheim. (pol/sake) Bei einem Unfall am Mittwochabend, 22. Dezember, am Autobahnkreuz Viernheim war ein Audo zu schnell unterwegs und prallte gegen eine Leitplanke.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Audi A8 auf der A659 von Weinheim in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Viernheim wollte er auf die A6 in Richtung Heilbronn wechseln und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein. Hier soll er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und nach links von der Fahrbahn abgekommen sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Er stieß gegen die Leitplanken und in der weiteren Folge gegen ein Verkehrsschild neben der Fahrbahn. Im Grün kam er dann zum Stehen.

Der 57-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Audi war Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden.