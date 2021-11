Angelbachtal. (pol/mün) Gegen 19 Uhr kam es am Samstag in Angelbachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Der 17-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch unterwegs. Der bislang unbekannte Autofahrer wollte bei der Einmündung Holbinsenstraße nach links auf die Wilhelmstraße einbiegen.

Zunächst hielt das Auto an der Einmündung an, fuhr jedoch darauf wieder an und bog ab. Der 17-Jährige bremste daraufhin stark ab, geriet ins Rutschen und stürzte.

Der bislang unbekannte Autofahrer setzte die Fahrt fort. Der Leichtkraftrad-Fahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen am Knie und Handgelenk.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim melden.