Altlußheim. (pol/lyd) Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich am Montagvormittag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße, indem sie ein Fenster in der Küche einschlugen, teilt die Polizei mit.

Außer einem Armband im Wert von 100 Euro entwendeten die Unbekannten nichts. Augenscheinlich sind sie anschließend über die Terrasse in Richtung des angrenzenden Feldgebietes geflüchtet.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.