Altlußheim. (pol/rl) Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr kam ein 55-jähriger VW-Fahrer in Folge von Unachtsamkeit von der Straße ab und verursachte 12.000 Euro Sachschaden.

Der 55-Jährige war in der Friedensstraße in Richtung Altreutweg unterwegs. In einem kurzen unachtsamen Moment kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und der VW prallte gegen ein geparktes Auto. Dadurch drehte sich der geparkte Wagen und wurde auf die Straße geschoben.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es nicht.