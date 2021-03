Altlußheim. (pol/rl) Ein Autofahrer hat am Samstagabend in der Hauptstraße in Altlußheim unter Alkoholeinfluss ohne fremde Beteiligung einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr.

Der 45-jährige Fahrer fuhr die Hauptstraße entlang, wollte nach links in die Kurpfalzstraße abbiegen und stieß dabei gegen einen Grundstückszaun. Am Wagen und am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3000 Euro. Eine Passantin, die den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Als die Ordnungshüter eintrafen, roch der Fahrer deutlich nach Alkohol. Außerdem konnte er sich laut Polizei kaum auf den Beinen halten. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Ein Arzt nahm dem Mann daraufhin auf dem Hockenheimer Polizeirevier Blut ab.

Die Beamten nahmen ihm sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel ab. Später durfte der 45-Jährige wieder seinen Heimweg antreten – nun allerdings zu Fuß.