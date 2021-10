Adelsheim. (pol/mare) Einer 72-jährigen Frau wurde am Donnerstagmorgen ihr Geldbeutel während eines Einkaufs in Adelsheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die Diebe damit auch Geld abgehoben.

Die Frau war gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Unteren Austraße einkaufen, als sie von einem jungen Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dies sollte vermutlich als Ablenkungsmanöver dienen, damit seine Komplizin unbemerkt den Geldbeutel der Seniorin aus deren Handtasche stehlen konnte. Kurz darauf begab sich das Pärchen wahrscheinlich direkt zum Geldautomaten einer Bank in der Marktstraße in Adelsheim. Dort wurde Bargeld von den Konten der 72-Jährigen abgehoben.

Der Mann wird als circa 23 Jahre alt beschrieben und trug eine moosgrüne Jacke, eine schwarze Hose, keine Jeans, und einen blauen, medizinischen Mundschutz. Darunter war sein kurzgeschnittener Bart zu erkennen. Die Begleiterin soll circa 1,55 Meter groß sein und ihre dunklen Haare als Pferdeschwanz getragen haben.

Zeugen, die vor allem im Supermarkt oder in der Nähe der Bank verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, zu melden.