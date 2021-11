Adelsheim. (pol/rl) Leichte Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Arbeiter am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall in der Nähe von Adelsheim zu. Bei Verladearbeiten auf der Baustelle an der neuen Umgehungsstraße war der Kettenbagger von einem Tieflader gerutscht und zur Seite gekippt.

Da gemeldet worden war, dass Betriebsstoffe aus dem Bagger auslaufen würden, war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.