A81 bei Tauberbischofsheim. (pol/make) Am Samstagvormittag ist es zu einer Vollsperrung auf der Autobahn A81 in Richtung Stuttgart gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr gegen 10.35 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem 20-jährigen Beifahrer auf die A81 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim kam der Peugeot aufgrund unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Anschließend wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Autobahn war nicht mehr befahrbar, es kam zur Vollsperrung.

Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der 17 Jahre alte Peugeot wurde stark beschädigt, es entstand ein Totalschaden. Die Unfallaufnahme dauert noch an.