A6/Tairnbach. (jubu) Warum retteten sich die Insassen eines Pannenfahrzeuges nicht hinter die Leitplanke, sondern blieben bei ihrem Auto auf der linken Spur? Weshalb flüchtete der Beifahrer, nachdem sein Pannenwagen von der Straße gerammt worden war?

Einige Fragen sind nach einem folgenreichen Zusammenstoß auf der Autobahn A6 in der Montagnacht ungeklärt - jetzt ermittelt die Autobahnpolizei.

Passiert war die zunächst alltägliche Panne in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim kurz vor Mitternacht. Zeuge und Helfer Bedran Palandi schildert der RNZ: "Wir kamen zufällig vorbei, haben auf der Standspur angehalten und zunächst den Fahrer, der noch bei seinem Wagen auf der linken Spur stand, hinter die Leitplanke gebracht."

Die beiden Insassen eines Volvo aus Schleswig-Holstein hielten ebenfalls auf der Standspur an, verständigten die Polizei und erkundigten sich ob Hilfe benötigt würde. Wenige Augenblicke später krachte ein Audi in den Pannen-VW. Der Passat wurde quer über die dreispurige Autobahn geschleudert und kollidierte mit den Schutzplanken. Der Audi prallte in der Folge noch gegen den auf der Standspur geparkten Volvo der Ersthelfer.

Aus bislang unbekannten Gründen ergriff der Beifahrer des Pannenfahrzeuges nach dem Unfall die Flucht und verschwand im angrenzenden Tairnbacher Wald.

Die nach dem Unfall in großer Zahl alarmierten Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei begaben sich umgehend auf die Suche nach dem Mann. "Im weiteren Verlauf kam auch die Drohne der Feuerwehr Mühlhausen zum Einsatz", erklärte der Wieslocher Feuerwehr-Einsatzleiter Manuel Hecker.

Während der Unfallaufnahme war die A6 für rund eine Stunde gesperrt - anschließend konnte die linke Spur freigegeben werden. Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.