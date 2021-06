A656 bei Mannheim. (pol/make) Auf der Autobahn A656 ist ein DHL-Transporter bei einem Unfall auf der Mittelleitplanke gelandet. Polizeiangaben zufolge war der 54-Jährige gegen 13 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über den Sprinter, der danach gegen die Mittelleitplanke prallten und darauf aufsetzte. Im Anschluss streifte der Sprinter noch einige Meter auf der Planke entlang bevor er etwa 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Mannheim liegen blieb.

Transporter krachte in Leitplanke











Der leicht verletzte 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sprinter musste mithilfe eines Tiefladers geborgen werden. Die Feuerwehr reinigte danach die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Für die Reinigung, Unfallaufnahme und Bergung wurde die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde jeweils über die Standstreifen an der Unfallstelle umgeleitet. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr in Richtung Mannheim auf etwa fünf Kilometern Länge. Gegen 15.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 16.07 Uhr

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A656 nach Unfall

Die linken Fahrspuren sind in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Transporter krachte in die Leitplanke.

Mannheim. (pol/mare) Durch einen Unfall kommt es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn A656 beim Mannheimer Kreuz. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13 Uhr fuhr ein Kleintransporter demnach auf der A656 in Richtung Mannheim. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim stieß er aus bislang nicht bekannter Ursache gegen die Mittelleitplanke. Derzeit ist nicht bekannt, ob Personen verletzt sind.

Der linke Fahrstreifen ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Mit Verkehrsbehinderungen und Stau muss gerechnet werden.