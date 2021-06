A656 bei Edingen. (pol/lyd) Am Mittwoch gegen 17.25 Uhr wurde eine Gefahrenstelle durch ein brennendes Fahrzeug auf der A656 in Höhe von Edingen gemeldet, teilt die Polizei mit. Kurz vor der dortigen Baustelle hat es einen Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gegeben, wobei eines davon in Flammen aufgegangen ist. Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.