A61 bei Hockenheim. (pol/mün) Die Autobahn A61 ist am Freitagmorgen zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Speyer komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es hier zu einem Unfall eines Lastwagen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer von der Autobahn ausgeleitet.

Der Verkehrsunfall ist aufgenommen und der erheblich beschädigte Lastwagen abgeschleppt (Stand: 11.20 Uhr). Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro, es bildete sich ein zwischenzeitlich acht Kilometer langer Stau.

Die Fahrbahn wird derzeit noch gereinigt. Die Freigabe wird gegen 12 Uhr erwartet.

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Koblenz sollen auf der A6 bleiben und über das Autobahndreieck Viernheim auf die andere Rheinseite wechseln.

Update: Freitag, 13. August 2021, 11.22 Uhr